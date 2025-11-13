Воронежский экспортсовет пополнился тремя представителями крупных холдингов

Изменился состав экспортного совета при губернаторе Воронежской области — из состава был исключен Виктор Логвинов, ранее занимавший пост зампреда правительства региона и возглавивший фракцию ЕР в облдуме в сентябре. Кроме того, список пополнили представители крупных холдингов региона — «Эфко», «ЭкоНива» и «Агроэко». Это следует из опубликованного указа главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обновленный состав вошли министр сельского хозяйства области Валерий Мелещенко, руководитель направления по инвестиционному кредитованию АО «Управляющая компания Эфко» Сергей Дрозд, председатель совета директоров ООО «Группа компаний Агроэко» Владимир Маслов и региональный директор по Воронежской области ООО «ЭкоНиваАгро» Рамон Шенк. Также была обновлена должность Алексея Сапронова, который сейчас является зампредом облправительства, а ранее был на посту министра сельского хозяйства региона.

26 августа указом губернатора Александра Гусева из экспортного совета были исключены бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков, обвиняемый в мошенничестве, председатель совета директоров ООО «Группа компаний Агроэко» Владимир Маслов и гендиректор ООО «Благо-Верхняя Хава» Дмитрий Фосман.

Впервые свою продукцию на экспорт «Агроэко» отправила в 2020 году, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании. Запуск мясоперерабатывающего предприятия в Павловском районе позволил холдингу в 2022 году начать процедуру аттестации продукции на экспортные рынки. В 2023 году компания экспортировала 15 тыс. т свинины, по итогам 2024 года объем был удвоен почти до 30 тыс. т. География поставок насчитывает девять стран, в том числе Белоруссию, Армению, Грузию, Индию, Вьетнам, страны Африки.

По собственным данным компании, «ЭкоНива» в 2024 году экспортировала продукцию в страны Таможенного Союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. На середину декабря того же года компания продала за рубежом более 8 тыс. т готовой молочной продукции — в три раза больше, чем за весь 2023 год (2,6 тыс. т), сообщил «Агроинвестор». Основные объемы приходятся на Казахстан, затем следуют Китай и Узбекистан. В ассортимент поставок входят ультрапастеризованное молоко, сливки и сыры.

«Эфко» в 2024 году экспортировало почти 2 млн т продукции, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с 2023-м, сообщил в своем Telegram-канале исполнительный директор компании Сергей Иванов. Он сообщил о выход на рынок Индонезии и Сенегала, а также увеличению экспорта бутилированного масла в Китай и Вьетнам.

О том, с какими результатами аграрии макрорегиона закончили уборочную кампанию, — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова