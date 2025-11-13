Экс-замглавы орловского депздрава получила три года колонии за злоупотребления

Прокуратура Орловской области и региональное управление Следственного комитета России сообщили о вынесении приговора бывшей замруководителя регионального департамента здравоохранения Светлане Жировой за злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ей назначено три года колонии общего режима, а также запрещено в течение двух лет и шести месяцев занимать должности в органах власти.

В суде установлено, что в 2019–2022 годах подсудимая, являясь руководителем контрактной службы департамента, с целью создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных для льготного лекарственного обеспечения жителей Орловской области, организовала закупку отдельных медикаментов без учета сведений об их фактической потребности. В результате закупленные лекарства и средства общей стоимостью более 46,7 млн руб. оказались невостребованными, их срок годности истек.

Жирова вину не признала. В прениях она утверждала, что закупки проводились законно в рамках нацпроекта. Прокуратура запросила для нее семь лет колонии, рассказали «Орловские новости».

Уголовное дело против Жировой было возбуждено в 2023 году. После этого ее отстранили от работы в департаменте.

Владимир Зоркий