Доходы бюджета Липецкой области вырастут на 1,3 млрд рублей

Депутаты липецкого облсовета внесли изменения в бюджет на 2025 год, увеличив его доходную часть на 1,3 млрд руб. Источник средств — налоговые и неналоговые поступления, а также трансферты из федерального центра. В итоге доходы региональной казны составят более 108 млрд, расходы — почти 137 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дополнительные доходы направят на повышение зарплаты некоторым категориям бюджетников, в том числе медикам, педагогам, соцработникам. Около 200 млн руб. потратят на лекарства онкобольным, которые стоят на учете в липецком стационаре. Более 80 млн предусмотрены на выплаты участникам СВО. 33 млн — на интеллектуальные транспортные системы: камеры и светофоры. 225 млн руб. восполнят расходы региона на размещение и питание беженцев. На 100 млн увеличивается резервный фонд региона. Средства из него направляются на социальные нужды, в том числе на выплаты семьям бойцов. Дополнительную поддержку также получат АПК и спорт.

«Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. В нем учтены все самые важные статьи, создающие благоприятный климат для жизни граждан, развития инфраструктуры и укрепления экономики»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Кроме того, депутаты своим решением выделили квоты на трудоустройство участников специальной военной операции, бойцов, отражавших вторжения в приграничные районы Российской Федерации, добровольцев, проходивших службу в подразделениях народного ополчения.