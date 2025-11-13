Две охранные компании оштрафованы за сговор на торгах в Усть-Лабинском районе

Краснодарское управление ФАС России признало виновными в нарушении антимонопольного законодательства ООО ЧОО «Евромост-У» и ООО ЧОО «Кубань-Безопасность». Компании заключили антиконкурентное соглашение для получения контрактов на охрану образовательных учреждений Усть-Лабинского района. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Антимонопольный орган установил, что в конце июня 2024 года в Управлении образованием прошло совещание, на котором определили, какие образовательные организации должны заключить договоры на охрану с каждой из двух компаний. Доказательствами сговора стали объяснения руководителей образовательных организаций, переписка должностного лица Управления образованием в чатах с директорами школ и заведующими детских садов, а также другие материалы дела.

По результатам расследования УФАС возбудило административные дела против обеих организаций по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ. ООО ЧОО «Кубань-Безопасность» и ООО ЧОО «Евромост-У» оштрафованы на общую сумму 358 тыс. руб.

Алина Зорина