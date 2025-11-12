Главные новости за 12 ноября. Кавказ

В Дагестане к 1 октября 2025 года открыто 1,9 тыс. эскроу-счетов, на которых будущие владельцы квартир разместили свыше 9 млрд руб. Деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах и становятся доступны застройщикам только после ввода недвижимости в эксплуатацию. За год вложения в долевое строительство выросли в 1,7 раза.

Из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края в 2025 году выделили более 5 млрд руб.

Предприятия Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года увеличили отгрузку продукции на 38,5%. Объем отгрузок товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями региона достиг более 21 млн руб.

В октябре 2025 года в Ставропольском крае было выдано 20,9 тыс. новых кредитных карт, что почти на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда в регионе выдали 27,1 тыс. кредиток.

Здание Курзала Владикавказской железной дороги в Кисловодске отреставрируют за 1 млрд руб. Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, заявки принимают до 27 ноября 2025 года.

В Москве задержаны двое предполагаемых организаторов незаконной банковской деятельности и их соучастник. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Республики Дагестан и Московского региона.