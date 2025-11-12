Курзал железной дороги в Кисловодске отреставрируют за 1,06 млрд рублей

Здание Курзала Владикавказской железной дороги в Кисловодске отреставрируют за 1,06 млрд руб. Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, заявки принимают до 27 ноября 2025 года, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Финансирование реставрации будет осуществляться из федерального бюджета. Курзал, расположенный по адресу ул. Карла Маркса, 3-А, занимает площадь 7,4 тыс. кв. м и является объектом культурного наследия федерального значения. Подрядчик проведет реставрацию и адаптацию здания к современному использованию. Научно-проектная документация разработана в 2020 году реставрационно-строительной компанией «Гефест». Подрядчику потребуется получить заключение государственной экспертизы. Срок выполнения работ по контракту — до 31 октября 2027 года.

Комплекс Курзала включает не только здание с богатым историческим интерьером, но и архитектурные элементы ансамбля — парадные лестницы, музыкальную раковину, пешеходные мосты, искусственное плато с подземным двором.

Курзал построили в 1894–1897 годах по проекту архитектора Валериана Гусева в стиле, сочетающем традиции европейских курортных музыкальных залов. В здании расположены театральный зал, библиотека, ресторан и холлы для отдыха курортников. В 1972 году к комплексу добавили концертный зал, единственный в городе с бело-голубым интерьером и скульптурными композициями.

Станислав Маслаков