Курзал железной дороги в Кисловодске отреставрируют за 1,06 млрд рублей
Здание Курзала Владикавказской железной дороги в Кисловодске отреставрируют за 1,06 млрд руб. Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, заявки принимают до 27 ноября 2025 года, следует из данных портала госзакупок.
Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева
Финансирование реставрации будет осуществляться из федерального бюджета. Курзал, расположенный по адресу ул. Карла Маркса, 3-А, занимает площадь 7,4 тыс. кв. м и является объектом культурного наследия федерального значения. Подрядчик проведет реставрацию и адаптацию здания к современному использованию. Научно-проектная документация разработана в 2020 году реставрационно-строительной компанией «Гефест». Подрядчику потребуется получить заключение государственной экспертизы. Срок выполнения работ по контракту — до 31 октября 2027 года.
Комплекс Курзала включает не только здание с богатым историческим интерьером, но и архитектурные элементы ансамбля — парадные лестницы, музыкальную раковину, пешеходные мосты, искусственное плато с подземным двором.
Курзал построили в 1894–1897 годах по проекту архитектора Валериана Гусева в стиле, сочетающем традиции европейских курортных музыкальных залов. В здании расположены театральный зал, библиотека, ресторан и холлы для отдыха курортников. В 1972 году к комплексу добавили концертный зал, единственный в городе с бело-голубым интерьером и скульптурными композициями.