В Москве задержана банда из Дагестана за незаконную банковскую деятельность
В Москве задержаны двое предполагаемых организаторов незаконной банковской деятельности и их соучастник. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Республики Дагестан и Московского региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным предварительного расследования, участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги.
В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом 17% комиссионных. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд руб., а доход — более 100 млн руб.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, документация, носители информации, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы»,— отметила представитель МВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий.