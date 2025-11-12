В Москве задержана банда из Дагестана за незаконную банковскую деятельность

В Москве задержаны двое предполагаемых организаторов незаконной банковской деятельности и их соучастник. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Республики Дагестан и Московского региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

По данным предварительного расследования, участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги.

В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом 17% комиссионных. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд руб., а доход — более 100 млн руб.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, документация, носители информации, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы»,— отметила представитель МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий.

Наталья Белоштейн