Предприятия в КБР увеличили отгрузку продукции на 38,5%

Предприятия Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года увеличили отгрузку продукции на 38,5%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Объем отгрузок товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями региона достиг более 21 млн руб. Значительное увеличение объемов производства зафиксировано в текстильной промышленности, производстве одежды, кожаных изделий и обуви, химических веществ и продуктов, неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, а также в автомобильной отрасли и сфере услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Константин Соловьев