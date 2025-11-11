Главные новости за 11 ноября. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры региона, в ходе которой за последние пять лет качество водоснабжения улучшилось для 400 тыс. жителей.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии суд признал виновным местного жителя в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья туристам (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В Ставропольском крае за неделю зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 19,3% среди всех возрастных групп. Показатель заболеваемости составил 17,7 случая на 10 тысяч населения, это на 44,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В 2025 году власти Республики Дагестан направили более 400 млн руб. на решение неотложных вопросов в городах и районах региона, сообщает пресс-служба правительства РД. Финансовая помощь оказана по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, который потребовал оперативного рассмотрения обращений муниципалитетов и нахождения источников финансирования таких расходов.

В Кабардино-Балкарии провели полевую апробацию более 600 тыс. саженцев плодовых культур в крупном садоводческом хозяйстве региона. Проверка охватила площадь 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

В 2025 году в Дагестане на создание инфраструктуры для переработки мусора дополнительно выделили 1,5 млн руб. Информация об этом есть в опубликованном постановлении правительства РФ. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят свыше 6 млрд руб.