Правительство РД направило 400 млн рублей на решение неотложных вопросов

В 2025 году власти Республики Дагестан направили более 400 млн руб. на решение неотложных вопросов в городах и районах региона, сообщает пресс-служба правительства РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Финансовая помощь оказана по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, который потребовал оперативного рассмотрения обращений муниципалитетов и нахождения источников финансирования таких расходов. Об этом накануне на встрече с премьер-министром Абдулмуслимом Абдулмуслимовым сообщил министр финансов региона Шамиль Дабишев.

Средства распределены для поддержки мер по сбалансированию и частичному покрытию дефицитов местных бюджетов. Например, на модернизацию отопительной системы и автотранспорт в Бежтинском участке выделено 19,8 млн руб. Капитальный ремонт клуба в селе Нукуш Чародинского района профинансирован на 4,5 млн руб. Тляратинскому району направлено 26,5 млн рублей на ремонт дорог, исполнение предписаний прокуратуры и погашение долгов по коммунальным услугам. Городу Избербаш выделено 30 млн руб. на развитие жилищно-коммунального хозяйства и погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги.

Общий республиканский бюджет на 2025 год предусматривает доходы в размере примерно 193 млрд руб. при расходах свыше 208 млрд руб., что создает дефицит около 15,4 млрд руб. Из этой суммы более 400 млн руб. составляют трансферты муниципалитетам на решение локальных непредвиденных проблем по поручению руководства региона. При этом финансирование национальных проектов и социальных программ остается приоритетом, что отражается в более чем 59% расходов бюджета, направленных на социальную и культурную сферы, а также на капиталовложения.

Дополнительное выделение средств стало ответом на обращения муниципалитетов и необходимостью оперативно решить критические вопросы в районах, сочетая меры поддержки с контролем бюджетной дисциплины и обеспечением стабильности местных бюджетов в условиях дефицитного бюджета и общей экономической напряженности региона.

Станислав Маслаков