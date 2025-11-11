На Ставрополье заболеваемость ОРВИ снизилось почти на 20%

В Ставропольском крае за неделю зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 19,3% среди всех возрастных групп. Показатель заболеваемости составил 17,7 случая на 10 тысяч населения, это на 44,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уровень заболеваемости среди взрослых старше 15 лет снизился на 22,6%. Распространение коронавирусной инфекции уменьшилось на 46,5% по сравнению с предыдущей неделей.

«По результатам лабораторного мониторинга в крае наблюдается активная циркуляция респираторных вирусов: СOVID-19 (SARS-Cov-2), риновирусов, бокавирусов, метапневмовирусов, аденовирусов, парагриппа. Отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H3N2) и А (H1N1)», – пояснили в ведомстве.

С начала сезона более 39% жителей региона привились от сезонного гриппа.

Наталья Белоштейн