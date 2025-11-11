В КБР апробировали 22 млн саженцев плодовых культур

В Кабардино-Балкарии провели полевую апробацию более 600 тыс. саженцев плодовых культур в крупном садоводческом хозяйстве региона. Проверка охватила площадь 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эксперты обследовали 210 тыс. саженцев груш сортов Ноябрьская Молдавия, Изюминка Крыма и Киффер. Также апробации подверглись 200 тыс. маточных насаждений клоновых подвоев айвы и 203 тыс. саженцев яблони различных сортов.

С начала 2025 года в республике обследовали свыше 40 сельхозпредприятий. Общий объем апробированного посадочного материала превысил 22 млн штук на площади 500 га.

Константин Соловьев