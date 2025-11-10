Главные новости за 10 ноября. Ростов-на-Дону и область

Фигуранты дела о подготовке теракта (по ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения коммерческому директору и главному бухгалтеру завода «Алмаз». Фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) заключили под стражу на два месяца — до 5 января 2026 года.

Компания «Союзмультфильм» обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с двух донских предпринимателей компенсации за нарушение авторских прав на Чебурашку. Суммы требований по исковым заявлениям — от 50 до 100 тыс. руб.

Жителей Ростовской области попросили сообщать о подозрительных объектах и угрозах безопасности. Оперативный обмен информацией предлагается осуществлять через мобильное приложение «РАДАР.НФ».

В Семикаракорском районе задержан браконьер, охотившийся на диких кабанов с использованием огнестрельного оружия и тепловизора. Ущерб от его действий превысил 1 млн руб.

Ростовская область вошла в рейтинг самых популярных туристических направлений России с июня по сентябрь 2025 года.