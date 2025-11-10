Ростов вошел в топ самых популярных направлений для проведения ноябрьских выходных

Ростовская область вошла в рейтинг самых популярных туристических направлений России с июня по сентябрь 2025 года. Такие выводы следует из исследования, предоставленного пресс-службой «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации экспертов, пятерку лидеров возглавил Санкт-Петербург с долей 11,4%. За северной столицей следуют курорты Краснодарского края (10,1%), далее — Казань (5,4%), Москва (4,7%) и курорты Крыма (4,5%). Помимо Ростовской области, в топ-15 также попал Ставропольский край.

Конкретно в Ростове-на-Дону медиальная стоимость бронирования составила около 3,9 тыс. руб., на курортах Ставрополья — 3,8 тысячи рублей. Продолжительность отдыха в южных регионах варьировалась от 4 до 5 суток. На Ставрополье туристы проводят в среднем 6 дней, в Ростовской области — 3 дня.

«Согласно исследованию, краткосрочный формат бронирования становится всё популярнее. На юге России в отпускной сезон его выбрали около 20%, или каждый пятый российский путешественник. В среднем, такое южное жилье бронируют на 4-5 дней. Это связано с ценой (на 50-60% дешевле проживания в гостинице или отеле), растущим качеством и количеством комфортных квартир, домов и апартаментов во владении самозанятых южан в этой отрасли, ростом самостоятельных автопутешествий с посещением за один отпуск от двух до пяти регионов России, открытием аэропортов Геленджика и Краснодара в дополнение к доступности других авиагаваней Юга и Кавказа, а также быстрым развитием делового туризма», — приводят в сообщении слова Анатолия Песенникова, председателя Юго-Западного банка «Сбербанка».

По общим затратам на отдых лидируют крымские курорты — 37,6 тысячи рублей за поездку. На курортах Краснодарского края эта сумма составляет 34,9 тыс. руб., на КавМинВодах — 23,5 тыс. руб., в Ростовской области — 12,5 тыс. руб.

Константин Соловьев