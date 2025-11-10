Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Союзмультфильм» пытается взыскать с предпринимателей Дона 50-100 тысяч рублей

Компания «Союзмультфильм» обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с двух донских предпринимателей компенсации за нарушение авторских прав на Чебурашку. Информация об этом есть в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время в суде находятся девять таких исков от «Союзмультфильма». Часть заявлений приняли к рассмотрению, назначив даты судебных слушаний.

Суммы требований по исковым заявлениям — от 50 до 100 тыс. руб. С индивидуального предпринимателя из Каменска-Шахтинского киностудия требует 50 тыс. руб. Он реализовывал товары с изображением Чебурашки без разрешения правообладателя. Бизнесмену из Волгодонска предъявлен иск на 100 тыс. руб.

Мария Хоперская

Новости компаний Все