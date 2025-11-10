Ущерб от охоты на диких кабанов в Ростовской области превысил 1 млн рублей

В Семикаракорском районе задержан браконьер, охотившийся на диких кабанов с использованием огнестрельного оружия и тепловизора. Ущерб от его действий превысил 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ростовской области

Браконьер добыл восемь особей дикого кабана — шесть самок и два самца, не имея разрешения на охоту и путевок. Собранные по делу материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

В министерстве отметили, что охота на кабана на территории Ростовской области в настоящее время разрешена. Однако для законной его добычи необходимо иметь разрешение на добычу копытных животных и путевку.

Наталья Белоштейн