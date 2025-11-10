Оправдание экс-главы «Интехбанка» и перевод учеников «СОлНЦА» в обычные школы

Экс-главу совета директоров «Интехбанка» оправдали по делу о хищении 166 млн руб. Следствие утверждало, что Рустем Абдуллин и экс-директор компании «Стройиндустрия» Айрат Файзрахманов пытались присвоить имущество на 158 млн руб. у ЗАО «УК „Файненшнл Партнерс“» и похитили 8 млн руб. у «Нефтетрейдсервис» через поддельные договоры. Это уже второй оправдательный приговор по делу.

Власти Нижнекамска предложили ученикам «Школы СОлНЦе» перейти в обычные школы. Проект начал работу в 2022 году. Для занятий муниципалитет предоставил временные помещения в детском саду № 35 на улице Химиков. Последние два месяца родители собирают средства, чтобы выплачивать зарплату педагогам, продолжающим занятия с детьми.

Марий Эл получит 1,2 млрд руб. на переработку твердых отходов. Средства направят на строительство объектов для сортировки и переработки отходов, что позволит сократить объемы захоронения на полигонах.

В ноябрьские праздники в Татарстан приехали 103,8 тыс. туристов. Самыми популярными локациями стали Казанский Кремль с 66 тыс. посетителями и остров-град Свияжск с 25 тыс. гостей. Среди исторических городов лидировали Елабуга (6,4 тыс. туристов) и Великий Болгар (4,6 тыс. туристов).

В Татарстане доля отказов по розничным кредитам выросла до 81,2%. Татарстан занял 18-е место среди регионов России по доле отказов. Лидерами стали Кемеровская область (83,7%), Новосибирская и Омская области (83,4%).

За год в Набережных Челнах вдвое увеличилось количество миллиардеров. В 2024 году зарегистрировано четыре рублевых миллиардера, в 2023 году их было двое. Число владельцев дорогостоящих автомобилей выросло до 31 человека.

За девять месяцев в Татарстане подали 610 заявок на изобретения. В республике подано 4,15% от общего количества российских заявок. Инновационной деятельностью в Татарстане занимаются 34,1% организаций.

Диана Соловьёва