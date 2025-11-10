За год в Челнах вдвое выросло число рублевых миллиардеров

В Челнах по итогам 2024 года зарегистрировано четыре рублевых миллиардера — вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник ИФНС по Набережным Челнам Диана Сагетдинова на аппаратном совещании.

Количество владельцев дорогостоящих автомобилей также увеличилось. В 2023 году их число составляло 19 человек, а в 2024 владельцев дорогостоящих автомобилей стало 31. При этом максимальный начисленный налог на дорогое транспортное средство составил 293 тыс. руб.

Анна Кайдалова