Марий Эл получит 1,2 млрд рублей на переработку твердых отходов

Правительство России выделило 1,2 млрд руб. Марий Эл на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средства направят на строительство объектов для сортировки и переработки отходов, что позволит сократить объемы захоронения на полигонах. Финансирование выделено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале отметил, что это решение станет значимым вкладом в улучшение экологической ситуации в республике, и поблагодарил федеральный центр за поддержку.

Анна Кайдалова