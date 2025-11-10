В Татарстане доля отказов по розничным кредитам выросла до 81,2%

В октябре 2025 года доля отказов в выдаче розничных кредитов в Татарстане достигла 81,2%, увеличившись за месяц на 3,4 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Это почти совпадает с общероссийским показателем — 81,9%, который стал максимальным за последний год.

Татарстан занял 18-е место среди регионов России по доле отказов. Лидерами стали Кемеровская область (83,7%), Новосибирская и Омская области (83,4%), а также Краснодарский край (83,1%).

Ранее сообщалось, что за месяц в Татарстане выдача кредитов сократилась на 6%.

Анна Кайдалова