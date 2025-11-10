Власти Нижнекамска предложили ученикам «Школы СОлНЦе» перейти в обычные школы

В Нижнекамске ученикам образовательного проекта «Школа СОлНЦе» предложили вернуться на очное обучение в местные школы. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба муниципалитета Нижнекамского района.

Проект начал работу в 2022 году, его инициировал директор казанской школы-интерната Павел Шмаков. Для занятий муниципалитет предоставил временные помещения в детском саду № 35 на улице Химиков. Прокуратура обязала освободить помещения до 15 ноября.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал», господин Шмаков не зарегистрировал юридическое лицо, не получил лицензию на образовательную деятельность и не оформил договор аренды. В результате дети числятся на семейном обучении в других школах.

Последние два месяца родители собирают средства, чтобы выплачивать зарплату педагогам, продолжающим занятия с детьми.

Прокуратура провела проверку, по итогам которой надзорное ведомство вынесло представление об устранении нарушений.

При этом в муниципалитете подчеркнули, что поддерживают право семей на выбор формы образования, на самореализацию каждого человека и свободное развитие его способностей, однако деятельность любых образовательных проектов должна вестись строго в рамках законодательства.

«Школа СОлНЦе» — средняя общеобразовательная школа-интернат для детей, проявивших выдающиеся способности. Отбор в школу осуществляется после двухэтапной оценки знаний и интеллектуальных сборов.

Анна Кайдалова