В ноябрьские праздники, с 2 по 4 ноября, Татарстан посетили 103,8 тыс. туристов. Об этом сообщает Госкомитет республики по туризму.

В ноябрьские праздники Татарстан посетили 103,8 тысяч туристов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самыми популярными локациями стали Казанский Кремль — его посетили почти 66 тыс. человек и остров-град Свияжск, куда приехали более 25 тыс. гостей. Среди исторических городов лидировали Елабуга (6,4 тыс. туристов) и Великий Болгар (4,6 тыс. туристов).

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники Татарстан ожидает 200 тыс. туристов.

Анна Кайдалова