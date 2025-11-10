За девять месяцев в Татарстане подали 610 заявок на изобретения

В Татарстане с января по сентябрь 2025 года подано 610 заявок на изобретения, сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Республика лидирует в России по доле инновационно активных организаций. В Татарстане подано 4,15% от общего количества российских заявок. Среди компаний лидером по числу заявок остается группа «Татнефть» — в 2025 году она подала 145 заявок, а за последние два года зарегистрировала около 300.

Казанские университеты (КФУ, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ) также активно работают в сфере патентования. Инновационную активность проявляют 34,1% организаций республики, что почти втрое выше среднего уровня по России.

В этом году прошли два грантовых конкурса с общим объем внебюджетных инвестиций свыше 500 млн руб.

Анна Кайдалова