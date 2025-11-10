Экс-главу совета директоров «Интехбанка» оправдали по делу о хищении 166 млн

Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор бывшему председателю совета директоров «Интехбанка» Рустему Абдуллину и экс-директору компании «Стройиндустрия» Айрату Файзрахманову. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба суда.

Следствие утверждало, что господин Абдуллин и экс-директор компании пытались присвоить имущество на 158 млн руб. у ЗАО «УК „Файненшнл Партнерс“» и похитили 8 млн руб. у компании «Нефтетрейдсервис» через поддельные договоры. Суд не нашел доказательств этих обвинений.

Это уже второй оправдательный приговор по делу. Первое разбирательство началось в конце 2019 года. В 2023 году федеральный судья Артем Идрисов оправдал фигурантов за отсутствием состава преступления, однако Верховный суд Татарстана отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.

