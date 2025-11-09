Главные новости за выходные 8–9 ноября

Умер российский художник, один из основателей московского концептуализма и соц-арта Эрик Булатов. Ему было 92 года. Булатов — одна из ключевых фигур современного российского искусства, реформатор картины во второй половине XX века. Развивал направления: поп-арт, соц-арт, фотореализм — но этим творчество художника не исчерпывается.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Рязанского и Михайловского Марка временным управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы. Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор был отстранен от управления этими структурами из-за церковного суда. Причины не раскрываются.

Паром Seabridge из Турции, который не получил разрешения на вход в порт Сочи, вернулся в Трабзон. В обслуживающей рейс турецкой компании Liderline сообщили, что рейс был согласован, в том числе в Минтрансе Турции. Расходы пассажиров на билеты до места назначения будут компенсированы. В администрации Краснодарского края заявили, что запускать паромное сообщение между Турцией и Сочи пока преждевременно.

Актер Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. В театре имени Вахтангова он сыграл почти все главные роли классического репертуара. В его фильмографии больше 150 работ.

Из-за затянувшегося шатдауна в США, который продолжается уже 40 дней, приостановлены поставки американского оружия в Европу на сумму свыше $5 млрд. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на внутреннюю оценку Госдепартамента США. Под заморозку попали поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS, предназначенных для союзников по НАТО, таких как Дания, Хорватия и Польша. При этом конечный пункт назначения вооружений не всегда ясен, поскольку оружие, продаваемое странам НАТО, нередко переправляется Украине в рамках поддержки в условиях конфликта.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя трехподъездного дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области. В доме произошел взрыв газа. Обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. Задержанный незаконно демонтировал газовые заглушки — в итоге это стало причиной взрыва.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».