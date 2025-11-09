Умер актер Владимир Симонов

Актер Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, в котором служил артист. Причина смерти не уточняется.

Владимир Симонов родился в 1957 году в небольшом городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. Окончив школу, поехал поступать в Москву, в Театральное училище им. Щукина, но завалил экзамен по русскому языку и литературе и поступил в Куйбышевский институт культуры, где проучился два года. Позже он смог поступить на актерский факультет Щукинского училища. Окончил его в 1980 году и был принят в труппу Театра Вахтангова. Там он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира.

Через три года перешел во МХАТ, где играл в спектаклях по произведениям Антона Чехова, Мольера и других. В 1987-м, во время разделения театра, остался в коллективе под руководством Олега Ефремова, работал в нем до 1989 года, а после вернулся в Театр Вахтангова. С начала 1990-х Владимир Симонов начал сотрудничать с Et Cetera и Театром наций.

Актер играл не только на сцене театров. Фильмография артиста насчитывает больше 100 ролей — он сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона». Он награжден званиями заслуженного и народного артиста РФ, удостоен ордена Дружбы, в 2025 году получил орден Почета за вклад в развитие отечественной культуры.