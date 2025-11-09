Axios: поставки оружия из США в Европу заблокированы из-за шатдауна

Из-за затянувшегося шатдауна в США, который продолжается уже 40 дней, приостановлены поставки американского оружия в Европу на сумму свыше $5 млрд. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на внутреннюю оценку Госдепартамента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Farmer / AP Фото: Mark Farmer / AP

Под заморозку попали поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS, предназначенных для союзников по НАТО, таких как Дания, Хорватия и Польша.

При этом конечный пункт назначения вооружений не всегда ясен, поскольку оружие, продаваемое странам НАТО, нередко переправляется Украине в рамках поддержки в условиях конфликта.

В прошлом месяце штат Бюро по военно-политическим вопросам сократился до четверти от обычного численности, что значительно замедлило процесс оформления экспортных лицензий и отгрузку вооружений.

1 октября США столкнулись с первым за семь лет полным шатдауном федерального правительства, так как Конгресс не смог согласовать временное финансирование. Сенат отклонил оба законопроекта — от демократов и республиканцев. В результате около 1,4 млн госслужащих либо вынуждены работать без зарплаты, либо находятся в неоплачиваемом отпуске.