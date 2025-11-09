Паром Seabridge вернулся в Турцию после отказа властей РФ допустить его в порт Сочи

Паром Seabridge из Турции, который не получил разрешения на вход в порт Сочи, вернулся в Трабзон. Это следует из данных Marinetraffic.

В обслуживающей рейс турецкой компании Liderline сообщили ТАСС, что рейс был согласован, в том числе в Минтрансе Турции. Расходы пассажиров на билеты до места назначения будут компенсированы.

Seabridge вышел из Трабзона 5 ноября и прибыл к берегам Сочи на следующий день. Судно ждало разрешения на вход в российские воды, после проходило проверку на рейде акватории Сочи. После более двух суток ожидания Seabridge так и не получил разрешения на вход.

На борту 20 пассажиров — 18 россиян и двое граждан Турции. В администрации Краснодарского края заявили, что запускать паромное сообщение между Турцией и Сочи пока преждевременно.