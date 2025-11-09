Главные анонсы 10–16 ноября

10 ноября, понедельник

В Лондоне будет объявлен победитель Букеровской премии.

В Вашингтоне состоится встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом.

11 ноября, вторник

В Ираке пройдут парламентские выборы.

В Дубае откроется генеральная конференция Международного совета музеев ICOM.

В Онтарио (Канада) начнется встреча министров иностранных дел стран G7.

12 ноября, среда

Состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву.

В Санкт-Петербурге пройдет товарищеская встреча сборной России по футболу с командой Перу.

13 ноября, четверг

Начнется первый государственный визит короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна в КНР.

В Бангладеш Международный трибунал по уголовным делам страны огласит приговор бывшей главе правительства Шейх Хасине Вазед, обвиняемой в преступлениях против человечности.

14 ноября, пятница

В Москве состоится пленум ЦК КПРФ.

В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

15 ноября, суббота

В Сочи состоится товарищеский матч сборной России по футболу с командой Чили.

16 ноября, воскресенье

В Симферополе пройдет Крымский марафон.

В Эквадоре состоится референдум об изменении конституции.

В Чили пройдут президентские и парламентские выборы.