Главные анонсы 10–16 ноября
Важные и интересные события предстоящей недели
10 ноября, понедельник
В Лондоне будет объявлен победитель Букеровской премии.
В Вашингтоне состоится встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом.
11 ноября, вторник
В Ираке пройдут парламентские выборы.
В Дубае откроется генеральная конференция Международного совета музеев ICOM.
В Онтарио (Канада) начнется встреча министров иностранных дел стран G7.
12 ноября, среда
Состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву.
В Санкт-Петербурге пройдет товарищеская встреча сборной России по футболу с командой Перу.
13 ноября, четверг
Начнется первый государственный визит короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна в КНР.
В Бангладеш Международный трибунал по уголовным делам страны огласит приговор бывшей главе правительства Шейх Хасине Вазед, обвиняемой в преступлениях против человечности.
14 ноября, пятница
В Москве состоится пленум ЦК КПРФ.
В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.
15 ноября, суббота
В Сочи состоится товарищеский матч сборной России по футболу с командой Чили.
16 ноября, воскресенье
В Симферополе пройдет Крымский марафон.
В Эквадоре состоится референдум об изменении конституции.
В Чили пройдут президентские и парламентские выборы.