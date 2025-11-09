Умер Эрик Булатов

Умер российский художник, один из основателей московского концептуализма и соц-арта Эрик Булатов. Ему было 92 года. О смерти художника «Ъ» сообщили его близкие.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Эрик Булатов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Булатов — одна из ключевых фигур современного российского искусства, реформатор картины во второй половине XX века. Развивал направления: поп-арт, соц-арт, фотореализм — но этим творчество художника не исчерпывается.

Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Учился в МСХШ (1947-1952), окончил МГХИ (1958 год). Участник многочисленных выставок в стране и за рубежом. С конца 1980-х жил и работал за границей.