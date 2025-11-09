Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер Эрик Булатов

Умер российский художник, один из основателей московского концептуализма и соц-арта Эрик Булатов. Ему было 92 года. О смерти художника «Ъ» сообщили его близкие.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Булатов — одна из ключевых фигур современного российского искусства, реформатор картины во второй половине XX века. Развивал направления: поп-арт, соц-арт, фотореализм — но этим творчество художника не исчерпывается.

Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Учился в МСХШ (1947-1952), окончил МГХИ (1958 год). Участник многочисленных выставок в стране и за рубежом. С конца 1980-х жил и работал за границей.

Эрик Булатов, с конца 1980-х годов живущий в Париже, на родине выставлялся редко. В 2003 году впервые в России прошла выставка его графики

Эрик Булатов, с конца 1980-х годов живущий в Париже, на родине выставлялся редко. В 2003 году впервые в России прошла выставка его графики

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я сделал только одну картину со словом &quot;liberte&quot; — &quot;свобода&quot;. Для меня интересно и естественно работать с русским словом. Я все же остаюсь русским художником»

«Я сделал только одну картину со словом "liberte" — "свобода". Для меня интересно и естественно работать с русским словом. Я все же остаюсь русским художником»

Фото: © Adagp, Paris 2009

Эрик Булатов, «Портрет женщины», 1967 год

Эрик Булатов, «Портрет женщины», 1967 год

Фото: Phillips de Pury

В 2010 году картина Эрика Булатова «Прыжок» была приобретена за €312,8 тыс. Специалисты Sotheby’s оценивали ее в €120–180 тыс.

В 2010 году картина Эрика Булатова «Прыжок» была приобретена за €312,8 тыс. Специалисты Sotheby’s оценивали ее в €120–180 тыс.

Фото: Sotheby's

Работы Булатова постоянно выставляются на аукционные торги современного искусства. Так, на аукционе «Филипс» работа «Советский космос» ушла за $1,6 млн, еще два полотна на советскую тематику, в том числе «Революция — перестройка» (на фото), были проданы по $1 млн за каждое

Работы Булатова постоянно выставляются на аукционные торги современного искусства. Так, на аукционе «Филипс» работа «Советский космос» ушла за $1,6 млн, еще два полотна на советскую тематику, в том числе «Революция — перестройка» (на фото), были проданы по $1 млн за каждое

Фото: SEPHEROT Foundation

«Брежнев для меня — нечто неясное. То ли просто старый человек, то ли какая-то окаменелость, скульптура, то ли призрак»

«Брежнев для меня — нечто неясное. То ли просто старый человек, то ли какая-то окаменелость, скульптура, то ли призрак»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Узнаваемым творческим методом Булатова является смешение плакатного текста с пейзажной составляющей&lt;br> На фото: работа Эрика Булатова «Тучи растут», 2007 год

Узнаваемым творческим методом Булатова является смешение плакатного текста с пейзажной составляющей
На фото: работа Эрика Булатова «Тучи растут», 2007 год

Фото: Courtesy автор и МВО «Манеж»

«Раньше я использовал слова вроде &quot;Опасно!&quot;, &quot;Добро пожаловать&quot;, &quot;Слава КПСС&quot;. Принципиально чужое слово, существующее помимо меня, во внешнем мире. Сейчас я работаю со словом, которое возникает в моем сознании»

«Раньше я использовал слова вроде "Опасно!", "Добро пожаловать", "Слава КПСС". Принципиально чужое слово, существующее помимо меня, во внешнем мире. Сейчас я работаю со словом, которое возникает в моем сознании»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

Иллюстрация к книге Шарля Перро «Кот в сапогах», 1975 год

Иллюстрация к книге Шарля Перро «Кот в сапогах», 1975 год

Фото: Эрик Булатов, Олег Васильев; издательство «Малыш», Москва, 1975

«&quot;То-то и оно&quot; — разговорный оборот, который использовал мой любимый поэт Всеволод Некрасов. Моя картина, написанная 20 лет назад, — констатация и предупреждение: видите, что случилось? То, с чем не считались, на что не обращали внимания, сегодня оказалось самым важным»

«"То-то и оно" — разговорный оборот, который использовал мой любимый поэт Всеволод Некрасов. Моя картина, написанная 20 лет назад, — констатация и предупреждение: видите, что случилось? То, с чем не считались, на что не обращали внимания, сегодня оказалось самым важным»

Фото: Collection of Ekaterina and Vladimir Semenikhin

«Я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей»

«Я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Эрик Булатов, «Лувр. Джоконда»

Эрик Булатов, «Лувр. Джоконда»

Фото: Эрик Булатов

Смешением плакатного текста с пейзажем художник пытается проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды&lt;br> На фото: работа Эрика Булатова «Слава КПСС», 2003–2005 годы

Смешением плакатного текста с пейзажем художник пытается проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды
На фото: работа Эрика Булатова «Слава КПСС», 2003–2005 годы

Фото: Коллекция Владимира и Екатерины Семенихиных

В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен при открытии нового здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве

В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен при открытии нового здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве

Фото: Эрик Булатов / ЦСИ "Гараж"

Работа Эрика Булатова «Знак качества»

Работа Эрика Булатова «Знак качества»

Фото: Эрик Булатов

«У меня диалог не со зрителем, а с картиной. Я и есть зритель, пытающийся войти в нарисованное пространство»

«У меня диалог не со зрителем, а с картиной. Я и есть зритель, пытающийся войти в нарисованное пространство»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Эрик Булатов, «Горизонт», 1971-1972 годы

Эрик Булатов, «Горизонт», 1971-1972 годы

Фото: © Музей искусства Авангарда

Художник Эрик Булатов (второй справа) на церемонии передачи своей работы «Картина и зрители» Третьяковской галерее, 2017 год

Художник Эрик Булатов (второй справа) на церемонии передачи своей работы «Картина и зрители» Третьяковской галерее, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

