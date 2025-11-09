Митрополит Марк назначен временно управляющим экзархатом Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Рязанского и Михайловского Марка временным управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

С декабря 2024 года митрополит Рязанский и Михайловский Марк управлял Будапештско-Венгерской епархией. Помимо экзархата Западной Европы, он будет управлять Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии.

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор был отстранен от управления этими структурами из-за церковного суда. Причины не раскрываются. Он возглавлял Патриарший экзархат Западной Европы с октября 2022 года.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк родился в 1964 году в Перми. Обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. В 1990 году в Троице-Сергиевой лавре был пострижен в монашество. Через два года стал членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 2009 году — секретарем Московской патриархии по зарубежным учреждениям. С 2011 по 2019 годы входил в Высший церковный совет РПЦ.