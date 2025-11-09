В Тульской области задержан житель обрушившегося из-за взрыва газа дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя трехподъездного дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области. Накануне в доме произошел взрыв газа. Обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека.

Как сообщила пресс-служба регионального СКР, задержанный — 37-летний житель дома. Он проживал в квартире на первом этаже, и, как установило следствие, ночью 8 ноября демонтировал газовые заглушки. «В результате чего в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом (п. «в» ч. 2 ст. 111 УК). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до 10 лет.