Главные новости к утру 9 ноября

В Курской и Белгородской областях тысячи человек остались без света. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что проблемы начались после налета БПЛА на регион. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщал, что отключение энергии произошло после пожара на энергообъекте, его причины неизвестны. Об отключениях электричества также сообщали на Украине — в соседней стране это происходит из-за приостановки работы тепловых электростанций.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры будут посвящены послевоенному восстановлению Сирии и отмене американских санкций против Дамаска.

Президент Сербии Александр Вучич планирует на следующей неделе вместе с Россией запросить у США приостановку санкций против энергокомпании NIS.

Белый дом опроверг заявление властей Венгрии о том, что Вашингтон предоставил им полное и бессрочное освобождение от санкций США на поставки российского газа и нефти. В администрации американского президента заявили, что освобождение будет длиться всего год.

Умер народный артист России, актер Театра Вахтангова Владимир Симонов.

В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым.