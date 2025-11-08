Вучич планирует вместе с Россией запросить у США приостановку санкций против NIS

Президент Сербии Александр Вучич планирует на следующей неделе обратиться с российской стороной к США с просьбой приостановить санкции против энергокомпании NIS.

«Следующая неделя имеет большое значение для NIS, и я думаю, что наш НПЗ сможет проработать до 20 ноября или даже позже, и к этому времени мы должны найти решение»,— сказал господин Вучич телеканалу RTS.

Сербия планирует направить правительству США письмо 10 или 11 ноября «вместе с Россией и кем-то еще, кого привлечет российская сторона», добавил Александр Вучич.

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года. Ограничения вступили в силу в октябре. NIS — единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии. В числе его совладельцев — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций принадлежат АО «Интэлидженс», управляемому ООО «Газпром капитал».

