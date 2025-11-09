США дали Венгрии отсрочку от санкций на российский газ, а не полное освобождение

Белый дом опроверг заявление властей Венгрии, утверждавших, что Вашингтон предоставил им полное и бессрочное освобождение от санкций США на поставки российского газа и нефти. В администрации американского президента заявили, что это — отсрочка, которая будет длиться всего год.

Об этом представитель Белого дома сообщил Reuters. Чиновник добавил, что Венгрия за этот срок диверсифицирует закупки энергоносителей, а вместе с тем обязалась закупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около $600 млн.

О полном освобождении от санкций два дня назад заявлял премьер-министр Виктор Орбан. Информацию позже подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Речь идет о мерах, которые могли бы помешать поставкам нефти по трубопроводу «Дружба» и газа по «Турецкому потоку».

До этого господин Орбан говорил президенту США Дональду Трампу, что Венгрия не может отказаться от российской нефти, так как не имеет выхода к морю. Американский президент согласился с доводами премьера. В 2024 году Россия поставила в Венгрию 8,5 млрд куб. м газа, а по трубопроводу «Дружба» — 5 млн тонн нефти, говорил ранее Петер Сийярто.