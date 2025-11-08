«Дядя из телевизора»

«Добрый», «интеллигентный», «простой», «настоящий мачо», «никакущий начальник» — так в субботу, 8 ноября, вспоминали телеведущего Юрия Николаева его друзья и коллеги. На церемонии прощания знаменитости долго рассказывали о старшем товарище — и было видно, что господина Николаева искренне любили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Прощание с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище

В необычно солнечный для ноября полдень у метро «Кунцевская» собралась длинная очередь из пожилых людей с цветами — они ждали автобус до Троекуровского кладбища. В субботу он оказался забит, как утром понедельника. «К Юре?» — «К Юре...» — переговаривались пассажиры полушепотом. Все они ехали на прощание с народным артистом, известнейшим в СССР и России телеведущим Юрием Николаевым, скончавшимся 4 ноября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

«Вам тяжелее стоять, я же вижу! Я еще хоть куда»,— седой мужчина галантно уступал свое место в автобусе женщине с тростью. «Нет-нет, ну что вы, у вас букет огромный, трудно держать будет»,— отказывалась она. Через несколько резких поворотов был достигнут компромисс: женщина села и забрала у попутчика цветы. Из-под двух букетов ее было совсем не видно.

У зала прощаний было не протолкнуться. Только многочисленные фотографы и видеооператоры ухитрялись сновать от здания к парковке и обратно, пытаясь запечатлеть звездных гостей. Но толпа поглотила и знаменитостей: они, видимо, не имея опыта стояния в очередях, неуверенно озирались. Телеведущий Валдис Пельш держался вместе с певицей Зарой, а к ним пробирались певец Александр Маршал и композитор Владимир Матецкий. Толпа расступилась только перед певцом Юрием Антоновым. Впрочем, и он не смог пройти в зал прощаний раньше времени — там были только родственники телеведущего и директор «Первого канала Константин Эрнст. Казалось, что он находится на работе: именно господин Эрнст руководил всей траурной церемонией, а когда двери все же открылись — встречал знаменитых гостей. И если рядовые поклонники Юрия Николаева быстро сориентировались (им была отведена вся правая часть зала, моментально заполнившаяся плотнее, чем автобус от метро), то неуверенных звезд господин Эрнест буквально рассаживал сам, приобнимая и что-то иногда шепча. «Какие-то они все… осиротевшие»,— вздохнула женщина из «обычной» части зала, кивнув в сторону VIP-скорбящих.

В центре зала возвышался гроб с телом Юрия Николаева — всего за несколько минут он оказался весь усыпан цветами.

Сам телеведущий удивленно смотрел на пришедших с фотопортрета, где он был запечатлен, конечно же, на сцене — на которую вывел столько юных талантов. Рядом возвышались внушительных размеров венки — от президента России, от семьи, от Первого канала, от коллектива государственного Кремлевского дворца и даже от детского театра-студии «Непоседы».

Ведущий на сцене внимательно смотрел на Константина Эрнста — и тот кивнул ему, лишь усадив всех важных гостей. «Сегодня мы прощаемся с корифеем отечественного телевидения, — начал церемонию ведущий. — Его голос и обаяние стали неотъемлемой частью жизни миллионов зрителей». Он отметил, что хотя в зале и собралось «невероятно много людей», но еще больше прийти не смогли, поэтому прислали телеграммы. Затем ведущий начал их зачитывать. Так, Владимир Путин запомнил Юрия Николаева как «талантливого, отзывчивого и очень доброжелательного» человека, «трудившегося с полной отдачей». А глава МИДа Сергей Лавров поделился, что «часто, много и плодотворно общался» с телеведущим. «Не одно поколение телезрителей на пространстве русского мира выросло на его искренних, добрых семейных и детских передачах»,— заключил он. Отметим, 1 ноября, всего за три дня до смерти Юрия Николаева, на сайте МИД появилось мини-интервью Сергея Лаврова для «Первого канала», посвященное 50-летию работы телеведущего в эфире. На вопрос «Что же общего у министра иностранных дел и ведущего Юрия Николаева?» господин Лавров с улыбкой отвечал: «Если сказать нескромно, мы оба хорошие люди».

Пока ведущий зачитывал телеграммы, в зал зашел композитор Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой. Они неловко спрятались за портретом телеведущего — и даже присели, чтобы их не было видно. Константин Эрнест, выходя после ведущего к микрофону, попутно нашел места в зале и для них — и жестами пригласил опоздавшую пару рассаживаться.

«Юра… Юрочка, — вздохнул директор «Первого», — Вся страна называла тебя именно так. Ты ассоциировался с утром, улыбкой и праздником».

Господин Эрнст вспоминал, как 39 лет назад, «будучи тогда далеким от телевидения человеком», познакомился с телеведущим на пляже в Сочи — и тот уже через 15 минут предложил «поставить меня на водные лыжи». «И поставил!» — восхитился господин Эрнст спустя столько лет. «Ты часто звонил мне и говорил: “Давай придумаем что-нибудь”. И мы обычно придумывали. Прости, что не придумали, как тебе подольше пожить. Юр, мы тебя очень любим»,— заключил он.

После этого ведущий пригласил выступить всех желающих, но привыкшие к микрофону знаменитости почему-то замялись — переглядывались, растерянно пожимая плечами, как будто решали на ходу, чья очередь выходить к доске. Смелости набрались одновременно телеведущий Валдис Пельш и актер Леонид Ярмольник. После неловкой паузы они все же определились, что сначала выступит господин Пельш. «Вот тут многие знают его как друга. А я знаю его еще и как начальника, — улыбнулся он. — Юра был никакущим начальником: он со всеми подчиненными дружил, всем все разрешал и лишь просил не прыгать через голову, а просто хорошо делать свою работу».

А Леонид Ярмольник, наоборот, вспомнил, что «с Юрочкой» никогда не работал, а только дружил. «Я ему в последний путь положу сигареты и зажигалку. Я раньше так делал только провожая Олега Янковского и Александра Абдулова. Сейчас они все втроем смогут там курить — и что-нибудь вспоминать», — всхлипнул актер.

Затем он вспомнил, что кроме сигарет Юрий Николаев любил еще и кофе — и когда приходил в гости, всегда просил, чтобы «горячий напиток был налит в предварительно разогретую чашку — чтобы быть совсем обжигающим». Вдова телеведущего Элеонора, сидевшая у самого гроба, в этот момент не смогла сдержать улыбку и согласно закивала.

Депутат Госдумы, хоккеист Вячеслав Фетисов долго переглядывался с телеведущий Еленой Малышевой — и решил взять слово первым. Он рассказал, что хоккейная команда просила перенести тренировки на другое время, чтобы успеть посмотреть передачи Николаева: «Для нас он был таким настоящим мачо, на которого мы все хотели быть похожи». А Елена Малышева рассказала, что Юрий Николаев вместе с супругой всегда волновались и переживали за дебютирующих в программе «Утренняя звезда» детей.

Одна из этих дебютанток — певица Пелагея — поблагодарила «дядю Юру» за важный жизненный урок.

«Тогда в 1996 году он был для меня дядей из телевизора, но сразу дал мне понять, что он — живой человек. И вот я сейчас сама тетя из телевизора, и всегда держу в голове, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком. Даже в телевизоре»,— вздохнула Пелагея.

«Наша жизнь прошла под эгидой шутки, — подошел к микрофону опоздавший Игорь Николаев. — Шутки, что Юра — мой папочка, а я — его сыночек. Я ведь Игорь Юрьевич». Вдова телеведущего в этот момент тоже заулыбалась: «Мы же тебя так и звали — “сынок”». Господин Николаев признался, что эта шутка стала в итоге чем-то большим: «Мне же ведь очень хотелось быть его сыном, а ему — моим папой. Поэтому нас связывала уже не просто дружба, а по-настоящему родственные отношения».

Внезапно к микрофону вышел, опираясь на трость, пожилой мужчина из другой части зала. «Я тут, наверное, знаю Юру дольше всех. Он мой одноклассник. Я помню его школьником, студентом ГИТИСа, актером театра Пушкина, телеведущим, заслуженным, народным — но для нас он всегда оставался простым, добрым и отзывчивым человеком»,— рассказал он. И вернулся в толпу.

В самом конце церемонии вдова телеведущего подошла к микрофону и на выдохе произнесла: «Мы старались друг друга любить, уважать и помогать. Не буду объяснять вам, как мне сейчас плохо — но поблагодарю вас всех за то, что вы нашли время прийти. Он этого заслужил — всегда так работал, что остановить его было нельзя». И под грустную музыку все потянулись на выход. Снова знаменитости и поклонники смешались в единой толпе — и так и остались вместе на улице. Ворошил опавшую листву мыском ботинка народный артист Александр Буйнов, ежился от ноябрьского холода певец Сергей Мазаев. Через несколько минут гроб с телом телеведущего вынесли из зала — и в тишине кладбище зазвучали бурные долгие аплодисменты. Когда машина скрылась из виду, поклонники начали постепенно расходиться. А знаменитости — друзья, ученики и коллеги — медленно пошли вслед за катафалком.

Полина Ячменникова