Президент Сирии приехал в Вашингтон

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приехал в Вашингтон, сообщает агентство SANA. Завтра он должен прибыть в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Приезд господина аш-Шараа стал первым визитом сирийского президента в американскую столицу с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. 7 ноября США сняли с него санкции. За день до этого рестрикции с сирийского президента снял Совбез ООН. Этому примеру планирует последовать Евросоюз.

Переговоры сирийского президента с господином Трампом будут посвящены послевоенному восстановлению Сирии и отмене американских санкций против Дамаска, говорил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. До этого, в октябре, у господина аш-Шараа прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «И другие переходные лица».