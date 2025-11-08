Более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

В результате падения обломков БПЛА в Белгороде и Белгородской области возникли перебои с электричеством. Без света остались более 20 тыс. жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Энергоснабжения нет в том числе в части поселка Дубовое. Специалисты работают над его восстановлением. На местах работают аварийные и оперативные службы.

По предварительным данным, при атаке никто не пострадал. В Белгороде загорелись несколько гаражей. Пожарные ликвидируют возгорание. Информация о последствиях уточняется.

По данным Минобороны, 8 ноября над Белгородской областью был сбит один беспилотник. Еще пять силы ПВО уничтожили прошлой ночью.