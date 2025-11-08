В Курской области 2,5 тысяч человек остались без света

На энергообъекте в поселке Коренево в Курской области произошел пожар. Из-за этого свет отключился в 10 населенных пунктах Кореневского района, где живут около 2,5 тыс. людей, следует из сообщения губернатора Александра Хинштейна.

Причины пожара на объекте энергетики неизвестны, добавил глава региона. Он сообщил, что следит за ситуацией. Скоро бригады энергетиков должны приступить к ремонту.

Незадолго до этого сообщалось об отключении света в Белгородской области. Там без света остались больше 20 тыс. местных жителей. Аварийное отключение электричества также происходит на Украине. Перебои со светом затрагивают большую часть страны.