СМИ: на пароме, который не пускают в порт Сочи, заканчивается продовольствие

Паром Sea Bridge с 20 пассажирами третий день не может зайти в порт Сочи. На борту заканчиваются запасы продовольствия, сообщила российская туристка RT. По ее словам, из-за иностранного статуса судна создать гуманитарный коридор невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

По данным представителя компании Liderline в Трабзоне Мустафы Чакыра, озвученным «РИА Новости», запасы продовольствия на пароме рассчитаны на десять дней.

Sea Bridge вышел из Трабзона 5 ноября и утром 6 ноября встал на рейд у Сочи. На борту находятся 18 граждан России и два гражданина Турции. Изначально заход судна был отложен из-за военных учений, а затем начались проверки, включая осмотр дна. Официально причина, по которой судно не пускают в порт, не называется. Ранее против запуска паромного сообщения выступали власти региона. По их данным, для организации морского сообщения необходимы дополнительные меры безопасности.

Генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян сообщил ТАСС, что паром находится в территориальных водах России. «Если бы мы были на внешнем рейде, то могли бы по желанию отбывать, а мы стоим на внутреннем рейде, и нужно разрешение на заход на внешний рейд»,— пояснил он.

Наталья Решетняк