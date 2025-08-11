Артем Жога проведет четвертый форум «Патриоты Урала» осенью на Ямале

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога проведет четвертый форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) осенью в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил его заместитель Борис Кириллов на совещании в Салехарде. По данным полпредства, господин Кириллов призвал заместителей губернатора Евгения Гурария и Сергея Климентьева, руководителей профильных ведомств, представителей органов исполнительной власти и общественных объединений «продумать до мелочей» все элементы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Форум "Патриоты Урала" стал важной площадкой для общения, обмена опытом и совместной реализации инициатив. Ямал — уникальный регион, и проведение форума здесь придаст ему новый масштаб и значение»,— сказал замполпреда. В полпредстве добавили, что на встрече обсудили вопросы по выбору площадки, логистике прибытия и размещения участников, программному наполнению форума и его информационному сопровождению.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область).

Артем Жога анонсировал проведение мероприятия на Ямале в июне в ходе третьего форума «Патриоты Урала» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Полпред тогда пояснил, что вероятной темой четвертой встречи станет «обеспечение техническими средствами разведки военнослужащих и помощь ребятам на фронте». «Будут представлены образцы народного военно-промышленного комплекса (ВПК), которые делают наши Кулибины, привлечены специалисты с "Народного фронта", которые помогают проводить техсовет, где принимается решение, достойны те или иные образцы для массового производства и на контракт с Министерством обороны»,— добавил господин Жога.

Василий Алексеев