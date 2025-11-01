Жога, Артюхов и Звинчук выступят экспертами форума «Патриоты Урала» в ЯНАО

Экспертами пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выступят полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, сообщили в пресс-службе полпредства. В роли экспертов также выступят начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, участник специальной военной операции (СВО) Максим Шоломов и руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

Артем Жога (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Каждый из них глубоко погружен в тему поддержки бойцов, хорошо понимает текущую проблематику и задачи. Общение с такими экспертами будет крайне полезным для всех участников форума»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.

Артем Жога добавил, что форум посетят делегации полномочных представительств президента в федеральных округах. «Проведем с ними совещание, где обсудим лучшие практики по патриотическому воспитанию молодежи. Встретимся с фондом "Защитники Отечества" и комитетом семей воинов Отечества, представим фильм о волонтерах Урала»,— пояснил он.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Форум пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. Его посетят 250 волонтеров и активистов из 39 регионов России. На полях форума обсудят темы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационную поддержку СВО, проведут демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, представят документальный фильм «Волонтеры Урала» о поддержке участников СВО.

Василий Алексеев