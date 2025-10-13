Полпредство отобрало 250 волонтеров для участия в форуме «Патриоты Урала» в ЯНАО

В форуме «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) примут участие 250 волонтеров и активистов, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Заявки 319 человек, заявивших о желании посетить мероприятие, были отклонены. В полпредстве добавили, что 7 ноября будут ждать 250 участников в крупнейшем молодежном мультимедийном центре Ямала — арт-резиденции «Сова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденция полпреда президента в УрФО

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Резиденция полпреда президента в УрФО

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как пояснил полпред Артем Жога, он и организаторы форума уделили внимание «образовательной составляющей, развитию компетенций и знаний». «В этот раз форум пройдет на севере УрФО, где активно работают многие некоммерческие организации и гражданские активисты, которые ранее не имели возможности добраться до Челябинской или Свердловской области. Мы хотим, чтобы каждый, кто делает важные дела для фронта, получил возможность участвовать и обменяться опытом»,— подчеркнул он.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Форум пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. На его полях обсудят темы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационную поддержку СВО, проведут демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, представят документальный фильм «Волонтеры Урала» о поддержке участников СВО.

Василий Алексеев