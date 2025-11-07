Главные новости за 7 ноября. Ростов-на-Дону и область.

В Ростове-на-Дону 27 ноября огласят приговор по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек.

В Ростовской области сотрудников полиции начали привлекать к уничтожению беспилотников. Они сбили уже 50 БПЛА, сообщил начальник ГУ МВД Ростовской области Александр Речицкий. Полицейские также активно помогают минобороны РФ в контрактовании отдельной категории граждан и фильтрационных мероприятиях.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил повысить цены на поездки в городских автобусах. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации города. Согласно документу, поездка на автобусе с использованием безналичной системы оплаты будет стоить 48 руб., при бесконтактной оплате цена вырастет до 44 руб., а при использовании транспортной карты – до 41 руб.

В Ростовской области движение по «Северному радиусу» откроют в декабре. На проект выделили 2,5 млрд руб. Информация об этом появилась на сайте донского правительства. Специалисты завершили строительство «Северного радиуса» на 98%.

Плату за ЖКХ в Ростовской области планируется повысить 1 октября 2026 года. В среднем по России ЖКУ подорожают на 9,9%. Точные тарифы для Ростовской области установят до 20 декабря 2025 года.

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) из структуры РЖД рассматривает запуск прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью. Об этом заявил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко на совещании с участием представителей транспортных ведомств в Ростове-на-Дону.

Ростовская область завершила сев озимых культур на площади 2,8 млн га. Восемь районов региона, где в 2025 году действовал режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, превысили плановые показатели посева под урожай 2026 года. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.