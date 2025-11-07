Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область завершила сев озимых на площади 2,8 млн га

Ростовская область завершила сев озимых культур на площади 2,8 млн га. Восемь районов региона, где в 2025 году действовал режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, превысили плановые показатели посева под урожай 2026 года. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации ведомства, наибольшего превышения планов добился Волгодонской район — местные хозяйства засеяли 25,9 тыс. га, что на 29,3% больше запланированного. В Куйбышевском районе озимыми засеяли на 18% площадей больше планируемого (29,1 тыс. га), в Усть-Донецком — на 17,8% (29,2 тыс. га), в Верхнедонском — на 9% (39,2 тыс. га). В Веселовском, Неклиновском, Кагальницком и Цимлянском районах превышение составило от 1,5% до 2,5%.

Большинство муниципальных образований выполнили первоначальный план посева в полном объеме. Семь районов пока отстают от намеченных показателей. Из засеянных 2,8 млн га пшеница заняла 2,7 млн га, ячмень — 35 тыс. га, рапс — 22,4 тыс. га.

В 2025 году режим чрезвычайной ситуации был введен в 27 районах Ростовской области. Из-за засухи в регионе пострадали посевы озимых, показатели по ранним зерновым и зернобобовым оказались на 22% ниже уровня предыдущего года — 25,9 ц/га против 33 ц/га.

Несмотря на снижение урожайности и рентабельности растениеводства, донские аграрии не планируют менять структуру посевов под урожай 2026 года. «Основными культурами остаются пшеница и подсолнечник», — пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Валентина Любашенко

