РЖД рассматривает прямое сообщение между ДНР и Ростовской областью

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) из структуры РЖД рассматривает запуск прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью. Об этом заявил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко на совещании с участием представителей транспортных ведомств в Ростове-на-Дону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Бондаренко, сейчас идет подготовка инфраструктуры для захода поездов СКППК на территорию республики. «Фактически мы создаем условия, чтобы убрать пересадочное сообщение, которое сейчас есть, сделать данное направление беспересадочным на подвижном составе Северо-Кавказской пригородной перевозочной компании»,— пояснил чиновник.

Министр уточнил, что в настоящее время прямого железнодорожного сообщения между Донецком и Ростовом-на-Дону не существует. Поезда доходят до станции Успенская у административной границы двух регионов. Оттуда пассажиры пересаживаются на другие составы для поездки в Ростов-на-Дону и Таганрог.

Валентина Любашенко