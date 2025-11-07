Стоимость проезда в автобусах Ростова планируют повысить до 48 рублей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил повысить цены на поездки в городских автобусах. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации города.

Согласно документу, поездка на автобусе с использованием безналичной системы оплаты будет стоить 48 руб., при бесконтактной оплате цена вырастет до 44 руб., а при использовании транспортной карты – до 41 руб.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 11 декабря.

Цену поездки повысят для устранения проблемы нехватки общественного транспорта на маршрутах. По словам перевозчиков, одна из главных причин недовыпуска – нехватка водителей из-за низких зарплат, сказано в сообщении пресс-службы администрации Ростова.

«Нельзя повышать тариф без улучшения качества транспортных услуг. Одно из наших условий: довести выпуск подвижного состава до 90%»,— отметил господин Скрябин в своем Telegram-канале.

Мария Иванова