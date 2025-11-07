Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону полицейские начали участвовать в уничтожении БПЛА

В Ростовской области сотрудников полиции начали привлекать к уничтожению беспилотников. Они сбили уже 50 БПЛА, сообщил начальник ГУ МВД Ростовской области Александр Речицкий.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские также активно помогают минобороны РФ в контрактовании отдельной категории граждан и фильтрационных мероприятиях.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. В Ростове-на-Дону находится штаб Южного военного округа.

Мария Хоперская

