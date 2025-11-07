Главные новости за 7 ноября. Кавказ

В поселке Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана разбился частный вертолет, следовавший из Кизляра в Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МЧС по республике. По информации оперативных служб, четыре человека погибли на месте. Троих пострадавших госпитализировали.

В Дагестане организовали доследственную проверку по факту отравления угарным газом трех жителей Буйнакского района. Предварительное расследование показало, что причинами происшествия стали применение несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе.

В Дагестане обсудили возможность открытия между морскими портами Махачкалы и Ирана контейнерной линии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. На встрече делегации обсудили вопросы создания консорциума судоходных компаний. По данным властей, обновление портовой инфраструктуры позволит увеличить мощность порта столицы Дагестана до 11 млн т к 2030 году.

По 11 маршрутам в Ставрополе проезд подорожает до 40-70 руб. Информация об этом появилась на сайте миндора Ставропольского края.

Во Владикавказе бывший воспитатель детского сада стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания.

За три года посещаемость кинотеатров в Ставрополе выросла и достигла показателей до введения международных санкций. По данным Единой автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в октябре 2023 года билеты в местные кинотеатры приобрели 96 тыс. человек, а в октябре 2025-го — уже 153 тыс.

Власти Ставропольского края в 2026 году будут выплачивать 1 млн руб. специалистам в области физкультуры и спорта за переезд на постоянное жительство в районы с обязательством отработать пять лет. Соответствующее постановление краевого правительства опубликовано 7 ноября на официальном портале правовой информации.