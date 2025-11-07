Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во Владикавказе воспитателя детсада признали виновной в грубом обращении с детьми

Во Владикавказе бывший воспитатель детского сада стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания

Следствием и судом установлено, что 7 августа 2024 года осужденная схватила воспитанника за руку, протащила его на весу и бросила на пол. Ребенок получил травму руки. Кроме этого, она неоднократно допускала грубое обращение с детьми во время их кормления.

Суд приговорил фигурантку к одному году и шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Мария Хоперская

